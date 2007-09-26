Капитан «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до месяца, сообщает El Chiringuito.

У 32-летнего форварда диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.

Месси во вторник впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе каталонской команды в игре против «Вильярреала» (2:1).

По ходу первого тайма аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен.

Месси, таким образом, может пропустить матчи Ла Лиги с «Хетафе», «Севильей» и «Эйбаром», а также игры против «Интера» и «Славии» в Лиге чемпионов.

Напомним, 26 октября «Барселона» сыграет с «Реалом».