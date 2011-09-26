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Капитан сборной Никарагуа заявил, что не голосовал за Месси в премии The Best

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига ФИФА сборная Никарагуа The Best Футбол

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, выбирая лучшего игрока сезона The Best-2019.

«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.

В опубликованных ФИФА результатах голосования указано, что игрок из Никарагуа поставил на 1-е место Месси, на 2-е — нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, на 3-е — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Фото: скриншот отчета ФИФА о голосовании 

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