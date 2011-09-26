Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» , выбирая лучшего игрока сезона The Best-2019.

«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.

В опубликованных результатах голосования указано, что игрок из Никарагуа поставил на 1-е место Месси, на 2-е — нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, на 3-е — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси выиграл награду -2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Фото: скриншот отчета ФИФА о голосовании