Боксеры российской сборной, устроившие дебош в отеле Екатеринбурга, наказаны месяцем трудовых работ

Федерация бокса России приняла решение наказать отличившихся в дебоше отеля Екатеринбурга во время проведения чемпионата мира.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Сегодня нами в Федерации бокса России было принято решение относительно участников разговора на повышенных тонах в Екатеринбурге на чемпионате мира. Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание – месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своём регионе.

Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом. Но у нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо. У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже. Главная задача Федерации бокса России – воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет», – заявил Кремлев.

Напомним, что ранее стало известно, что в ночь с 19 на 20 сентября отеле «Хайят» российские боксеры устроили драку в баре при отеле. Спортсменов пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле на ЧМ в Екатеринбурге. Их пришлось разнимать бойцам Росгвардии