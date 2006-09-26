ФИФА объяснила причины, по которым голоса капитана и тренера сборной Египта для не были приняты.

В ФИФА сообщили, что подписи в бюллетенях сборной Египта были написаны заглавными буквами, из-за чего были признаны недействительными. Кроме того, бюллетени для голосования не были подписаны генеральным секретарем Федерации, что является обязательным.

В ФИФА отметили, что их отдел голосования проверяют независимые люди. Также организация уточнила, что с египетской футбольной ассоциацией связывались для подтверждения бюллетеней, а также направили им два напоминания о необходимости правильно подписать бюллетени.

ФИФА не приняла голоса капитана и тренера сборной Египта для The Best. Оба были за Салаха