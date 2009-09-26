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Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия Каспер Дольберг Ламин Диаби Футбол

Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже дорогих часов одноклубника Каспера Дольберга, сообщает AFP.

Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в полицию, расследование сразу сосредоточилось на других игроках команды, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.  

18-летний форвард в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также извинился перед «Ниццей» и Дольбергом. Диаби обязался возместить ущерб.

«Ницца» возбудила дисциплинарное производство в отношении 18-летнего форварда. Ему грозят санкции вплоть до расторжения контракта.

Диаби, родившийся в 30 километрах от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне он еще не получал игрового времени в основной команде.

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