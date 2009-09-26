Фетисов – о выступении России в Токио-2020: «Если то, о чем сейчас говорят, было на самом деле, то шансов у нас ноль»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о возможном повтором отстранении Российского антидопингового агентства ( ).

- Насколько велика вероятность, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх?



– Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль.



- А после того, как начался скандал, инициированный , хоть раз возникало ощущение, что вы вообще не понимаете, что происходит?



– Причем тут Зеппельт?

- При том, что допинговая история так или иначе началась с его журналистского расследования.

– Я совершенно точно знаю: не было бы проблем – не было бы и темы. Человек сделал репортаж, это, как понимаете, право любого из журналистов. Если этот репортаж не подтвержден фактами, значит, Зеппельта надо было судить сразу. Начать процесс, обозначить свою позицию. Кроме этого, надо было сразу начинать процесс по ходокам. А если тебя обвиняют и ты молчишь… – рассказал Фетисов.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

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