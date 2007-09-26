«Локо», «Краснодар» и «Динамо» вылетели из Кубка России, «Реал» и «Интер» лидируют в чемпионатах, «Магнитка» идет ко дну и другие новости утра

1. В Олимп Кубке России прошли матчи 1/16 финала. «Зенит» победил «Енисей», ЦСКА справился с «Аланией», а «Спартак» одолел КАМАЗ. «Динамо» вылетело, проиграв «Лучу», «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду», а «Балтика» в серии пенальти выбила «Локомотив». Все результаты – тут.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Ростовом», а «Зенит» – с «Томью», все пары смотрите здесь.

2. В Кубке английской лиги «Манчестер Юнайтед» по пенальти прошел «Рочдейл», «Ливерпуль» победил «МК Донс», «Челси» забил 7 мячей «Гримсби».

В следующем раунде «Юнайтед» сыграет с «Челси», а «Ливерпуль» – с «Арсеналом». Все пары 4-го раунда – здесь.

3. КХЛ. ЦСКА в гостях забросил 5 шайб «Йокериту», «Локомотив» победил рижское «Динамо», «Магнита» потерпела очередное поражение, проиграв 8 из 10 матчей сезона.

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин первым в истории КХЛ сыграл 600 матчей.

4. «Реал» победил «Осасуну» и вышел на 1-е место в Ла Лиге. «Атлетико» обыграл «Мальорку», несмотря на удаление Альваро Мораты, который за минуту схватил две желтые.

Кстати, известна дата первого класико сезона: ⚔️«Барса» и «Реал» сыграют 26 октября в 14:00 по московскому времени.

5. «Калгари» подписал форварда Мэттью Ткачака на 3 года и 21 млн долларов.

6. «Интер» победил «Лацио и лидирует в таблице, выиграв все 5 матчей в Серии А с общим счетом 10:1. «Аталанта» обыграла «Рому», а «Наполи» уступил «Кальяри».

7. «ПСЖ» проиграл дома «Реймсу», прервав серию из пяти побед с общим счетом 11:0.

8. 🏉 Кубок мира по регби-2019. Уругвай победил Фиджи.

9. Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле на ЧМ в Екатеринбурге. Их пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

10. Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин исключены из состава резервной сборной России, их заменили Петр Пащенко и Сергей Корастылев.

11. Дмитрий Губерниев номинирован на премию ТЭФИ в категории лучшего спортивного комментатора. Его соперники – Розанов и Савин.

12. Власти Санкт-Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала Лиги чемпионов. В комментах оживленно.

Цитаты дня.

Фанаты «Спартака» вывесили баннер в Челнах: «Снимай пиджак, ###### домой».

Илья Авербух: «Медведева станет прекрасной Дороти из «Волшебника страны Оз», которая идет по своей дороге».

Ули Хенесс: «Бавария» не будет отпускать игроков в сборную Германии, если тер Стеген сменит Нойера».

Кафельников о «Спартаке»: «Вся команда – кусок дерьма! Тренер – бесполезная #####, владелец – фанат киевского «Динамо».