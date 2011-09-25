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Власти Санкт-Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала Лиги чемпионов

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Газпром Арена (Крестовский) Политика деньги Александр Беглов Футбол

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город попросит федеральной поддержки для проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

«Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: «Зенит» – чемпион России, также у нас пройдет в следующем году чемпионат Европы и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие!» – написал Беглов на своей странице «Вконтакте».

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