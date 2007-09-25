Губерниев номинирован на премию ТЭФИ в категории лучшего спортивного комментатора. Его соперники – Розанов и Савин

Дмитрий Губерниев номинирован на премию ТЭФИ в категориях лучшего спортивного комментатора и ведущего информационной программы.
ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, которая вручается с 1994 года.
ТЭФИ
Номинации
Ведущий информационной программы
Ольга Благодарская (Пятница!News)
Дмитрий Губерниев (Все на Матч)
Елена Винник (Вечерние новости)
Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор
Юрий Розанов (матч «Арсенал» – «Ливерпуль)
Дмитрий Губерниев (биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе)
Евгений Савин (чемпионат мира по футболу-2018)
Также программа «Все на Матч», которую ведет Губерниев, номинирована на премию «лучшая информационная программа».
Победители будут названы 2 октября на торжественной церемонии в Московском театре мюзикла.
Губерниев – двукратный обладатель премии ТЭФИ. В 2007 году он победил в номинации «лучший спортивный комментатор» за работу во время мужской биатлонной эстафеты на чемпионате мира, а в 2015-м премию «Лучшая спортивная программа» получила передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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