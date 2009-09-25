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«Калгари» подписал Ткачака на 3 года и 21 млн долларов

Теги Калгари НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Нападающий Мэттью Ткачак продолжит выступать за «Калгари».

Форвард заключил с «Флэймс» новый трехлетний контракт. За время действия соглашения американец сможет заработать 21 миллион долларов, кэпхит – 7 миллионов.

До подписания нового контракта Ткачак был ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне форвард набрал 77 (34+43) очков в 80 матчах регулярного чемпионата, показав лучшую результативность за время выступлений в НХЛ. В 5 играх плей-офф нападающий записал на свой счет 3 (2+1) очка.

Подробную статистику 21-летнего хоккеиста можно посмотреть здесь.

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