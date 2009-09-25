«Калгари» подписал Ткачака на 3 года и 21 млн долларов

Нападающий Мэттью Ткачак продолжит выступать за .

Форвард заключил с «Флэймс» новый трехлетний контракт. За время действия соглашения американец сможет заработать 21 миллион долларов, кэпхит – 7 миллионов.

До подписания нового контракта Ткачак был ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне форвард набрал 77 (34+43) очков в 80 матчах регулярного чемпионата, показав лучшую результативность за время выступлений в . В 5 играх плей-офф нападающий записал на свой счет 3 (2+1) очка.

Подробную статистику 21-летнего хоккеиста можно посмотреть здесь.