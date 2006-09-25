Олимп Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» в гостях у «Луча», «Зенит» играет на выезде с «Енисеем», КАМАЗ против «Спартака»

В 1/16 финала Олимп Кубок России «Зенит» встречается на выезде с «Енисеем», «Спартак» – с КАМАЗом, ЦСКА играет в гостях с «Аланией», а «Локомотив» – с «Балтикой».
Олимп Кубок России
1/16 финала
- Дата проведения
- 25 сентября, 12.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 25 сентября, 12.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.00, «Stadion Central'nyj imeni I.P. Chayka»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.00, «Республиканский стадион Спартак»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.30, «Старт»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.30, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.30, «Шинник»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Sportivnyj gorodok Luzhniki»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «стадион им. Э.А. Стрельцова»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.30, «Стадион Калининград»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.