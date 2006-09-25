Олимп Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» в гостях у «Луча», «Зенит» играет на выезде с «Енисеем», КАМАЗ против «Спартака»

В 1/16 финала Олимп Кубок России «Зенит» встречается на выезде с «Енисеем», «Спартак» – с КАМАЗом, ЦСКА играет в гостях с «Аланией», а «Локомотив» – с «Балтикой».

Олимп Кубок России

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка России