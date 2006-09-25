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Олимп Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» в гостях у «Луча», «Зенит» играет на выезде с «Енисеем», КАМАЗ против «Спартака»

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В 1/16 финала Олимп Кубок России «Зенит» встречается на выезде с «Енисеем», «Спартак» – с КАМАЗом, ЦСКА играет в гостях с «Аланией», а «Локомотив» – с «Балтикой».

Олимп Кубок России

1/16 финала

Луч – Динамо
Дата проведения
25 сентября, 12.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Ахмат
Дата проведения
25 сентября, 12.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Томь – Тамбов
Дата проведения
25 сентября, 15.00, «Стадион Труд»
Онлайн матча

 

Енисей – Зенит
Дата проведения
25 сентября, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Чайка – Уфа
Дата проведения
25 сентября, 18.00, «Stadion Central'nyj imeni I.P. Chayka»
Онлайн матча

 

Алания – ЦСКА
Дата проведения
25 сентября, 18.00, «Республиканский стадион Спартак»
Онлайн матча

 

Мордовия – Ростов
Дата проведения
25 сентября, 18.30, «Старт»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Спартак
Дата проведения
25 сентября, 18.30, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Шинник – Сочи
Дата проведения
25 сентября, 18.30, «Шинник»
Онлайн матча

 

Нижний Новгород – Краснодар
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Чертаново – Оренбург
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Sportivnyj gorodok Luzhniki»
Онлайн матча

 

Черноморец – Урал
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Факел – Арсенал Тула
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Химки – Рубин
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Торпедо – Крылья Советов
Дата проведения
25 сентября, 19.30, «стадион им. Э.А. Стрельцова»
Онлайн матча

 

Балтика – Локомотив
Дата проведения
25 сентября, 21.30, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка России

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