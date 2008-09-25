Прямая трансляция матча «Енисей» – «Зенит» – 1:1. Сутормин сравнял с пенальти. Текстовый онлайн тоже есть

В 1/16 финала Олимп Кубка России «Зенит» встречается с «Енисеем».
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Стартовый состав «Енисея»: Филиппов, Гарбуз, Рожков, Клещенко, Мильдзихов, Зотов, Ланин, Хубулов, Харитонов, Савичев, Долгов.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Дуглас, Осорио, Маммана, Караваев, Смольников, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Мак, Сутормин.
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»