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Прямая трансляция матча «Енисей» – «Зенит» – 1:1. Сутормин сравнял с пенальти. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Зенит Олимп Кубок России Енисей Футбол

В 1/16 финала Олимп Кубка России «Зенит» встречается с «Енисеем».

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовый состав «Енисея»: Филиппов, Гарбуз, Рожков, Клещенко, Мильдзихов, Зотов, Ланин, Хубулов, Харитонов, Савичев, Долгов.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Дуглас, Осорио, Маммана, Караваев, Смольников, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Мак, Сутормин.

Енисей – Зенит 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
25 сентября, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 14 Савичев, 1:1 – 58, пенальти Сутормин, 1:2 – 63 Мак.
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