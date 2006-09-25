«Реал» победил «Осасуну» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

В 6-м туре Ла Лиги «Реал» выиграл у «Осасуны» (2:0).
Победа позволила мадридцам набрать 14 очков и выйти на первое место в таблице. Идущий вторым «Атлетико» отстает на 1 балл, «Барселона» занимает 5-е место с 10 очками.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 2:0 – 72 Родриго.
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Реал Мадрид –
Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.
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Осасуна –
Рубен Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).
- Предупреждения:
- Милитао (10), Лильо Кастельяно (41), Начо (57), Чими Авила (80).