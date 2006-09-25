Реклама 18+
Реклама 18+

«Реал» победил «Осасуну» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Футбол

В 6-м туре Ла Лиги «Реал» выиграл у «Осасуны» (2:0).

Победа позволила мадридцам набрать 14 очков и выйти на первое место в таблице. Идущий вторым «Атлетико» отстает на 1 балл, «Барселона» занимает 5-е место с 10 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал Мадрид – Осасуна 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 2:0 – 72 Родриго.
Реал МадридАреоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.
ОсасунаРубен Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).
Предупреждения:
Милитао (10), Лильо Кастельяно (41), Начо (57), Чими Авила (80).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья