«Реал» победил «Осасуну» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

В 6-м туре Ла Лиги «Реал» выиграл у «Осасуны» (2:0).

Победа позволила мадридцам набрать 14 очков и выйти на первое место в таблице. Идущий вторым «Атлетико» отстает на 1 балл, «Барселона» занимает 5-е место с 10 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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