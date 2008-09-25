🏉 Кубок мира по регби-2019. Фиджи проигрывает Уругваю после первого тайма

Сегодня на Кубке мира-2019 по регби сборная Фиджи играет с Уругваем.

Кубок мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа D

Камаиси, Япония

Фиджи – Уругвай – 17:24 (12:24, идет второй тайм)



Фиджи: попытки – Мауи, Долокото, Ратуниярава, реализация – Матавеси.

Уругвай: попытки – Перроне, Пиккардо, Оласо, реализации – Рисано (3), штрафной – Писано.

Турнирное положение: Уэльс – 5 очков (1 игра), Австралия – 5 (1), Фиджи – 0 (1), Грузия – 0 (1), Уругвай – 0 (0).

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле