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Илья Авербух: «Медведева станет прекрасной Дороти из «Волшебника страны Оз», которая идет по своей дороге»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух рассказал о своем новом ледовом спектакле «Волшебник старны Оз», главную роль в котором исполнит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 

«О сказке «Волшебник Страны ОЗ» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам.

Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе», – сказал Авербух. 

Спектакль с участием Медведевой пройдет с 30 декабря по 7 января в Москве. 

На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписано более 14 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы! 

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