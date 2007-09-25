Хореограф Илья Авербух рассказал о своем новом ледовом спектакле «Волшебник старны Оз», главную роль в котором исполнит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«О сказке «Волшебник Страны ОЗ» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам.

Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе», – сказал Авербух.

Спектакль с участием Медведевой пройдет с 30 декабря по 7 января в Москве.

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