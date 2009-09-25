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Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле на чемпионате мира в Екатеринбурге. Их пришлось разнимать бойцам Росгвардии

Теги Федерация бокса России бокс Бокс/MMA/UFC

В отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира по боксу произошел пьяный дебош с участием российских спортсменов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле. Между некоторыми из них завязалась драка. Во время вечеринки собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

Сообщается, что боксеры угрожали сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов сообщил, что он бывший боец спецназа ФСБ.

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