Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле на чемпионате мира в Екатеринбурге. Их пришлось разнимать бойцам Росгвардии

В отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира по боксу произошел пьяный дебош с участием российских спортсменов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле. Между некоторыми из них завязалась драка. Во время вечеринки собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

«Братух, когда боксеры дерутся, – бронежилет не поможет, я как член Федерации бокса России тебе это говорю!»



Мы публикуем видео из холла отеля «Хайят», где члены российской Федерации бокса устроили шумную вечеринку, переросшую в конфликт. Видео снял один из участников скандала. pic.twitter.com/FhdUlY5gbF — baza (@bazabazon) 25 сентября 2019 г.

Сообщается, что боксеры угрожали сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов сообщил, что он бывший боец спецназа ФСБ.