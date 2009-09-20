😱 Россию подозревают в изменении данных московской лаборатории. РУСАДА вновь может быть отстранено

По информации немецкого телеканала ARD, Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.
Данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ранее в этом году. На основании этой информации были заведены 43 дела против российских спортсменов, под подозрением 298 человек.
Предоставление данных московской лаборатории WADA было главным критерием восстановления Российского антидопингового агенства (РУСАДА) в правах.
Как сообщает ARD, комитет по соответствию WADA передаст информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.
Заседание исполкома WADA пройдет в Токио на следующей неделе. На нем может быть принято решение вновь отстранить РУСАДА – процедура несоответствия организации кодексу уже запущена.
WADA ищет допинг в России: 43 новых дела, 298 подозреваемых
Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним