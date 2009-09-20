😱 Россию подозревают в изменении данных московской лаборатории. РУСАДА вновь может быть отстранено

По информации немецкого телеканала ARD, Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.

Данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству ( ) ранее в этом году. На основании этой информации были заведены 43 дела против российских спортсменов, под подозрением 298 человек.

Предоставление данных московской лаборатории WADA было главным критерием восстановления Российского антидопингового агенства ( ) в правах.

Как сообщает ARD, комитет по соответствию WADA передаст информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.

Заседание исполкома WADA пройдет в Токио на следующей неделе. На нем может быть принято решение вновь отстранить РУСАДА – процедура несоответствия организации кодексу уже запущена.

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