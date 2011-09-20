Мемориал Непелы. Трусова лидирует в короткой программе, Константинова и Сотскова выйдут на лед в третьей разминке

Сегодня в Братиславе стартовал мемориал Ондрея Непелы. Женщины показывают короткие программы.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

2. Ангелина Кучвальска (Латвия)

4. Александра Трусова (Россия) – 74,91



Вторая разминка



6. Каори Сакамото (Япония)



Третья разминка



10. Станислава Константинова (Россия)

11. Иветт Тот (Венгрия)

12. Мария Сотскова (Россия)

13. Ханул Ким (Южная Корея)

14. Роберта Родегейро (Италия)



Четвертая разминка



15. Александра Головкина (Литва)

16. Карли Робертсон (Великобритания)

17. Екатерина Рябова (Азербайджан)

18. Мако Ямашита (Япония)

19. Лара Наки Гутманн (Италия)