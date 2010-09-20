Хромачеву дисквалифицировали на месяц: она пыталась продать свое место в квалификации

274-я ракетка мира отстранена от соревнований на месяц за попытку подстроить исход матча квалификации на турнире в Индиан-Уэллс-2019.

24-летняя россиянка была отстранена на три месяца и оштрафована на 3 000 долларов. Два месяца и штраф назначены условно, поскольку дальнейших нарушений не последовало. Месячное отстранение началось 19 сентября.

В ходе расследования выяснилось, что Хромачева предложила другой теннисистке свое место в первом круге квалификации в обмен на призовые за этот матч.

Нарушение посчитали техническим и оценили как «минимальное».

Наивысшую позицию в рейтинге Хромачева занимала в феврале 2017 года – №89.

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