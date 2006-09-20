9 российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА после его интервью L’Equipe

Девять российских спортсменов подали иск о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса L’Equipe.

Ганус дал интервью французскому изданию 18 сентября. В нем он раскритиковал деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и призвал всех руководителей организации уйти в отставку.

Также он заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, а регион прикрывал эти махинации.

По сообщению Р-Спорт, в исковом заявлении, поданном девятью спортсменами в Савеловский суд Москвы, говорится, что эти слова не соответствуют действительности.

«В частности, в тексте говорится, что «спортсменам проводились запрещенные переливания крови», тогда как ничего подобного не проводилось, и Ответчик 1 (Ганус), как генеральный директор Ассоциации РУСАДА, не мог не знать об этом.

В данном случае очевидно, что Ответчик 1 не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель – опорочить Истцов и иных лиц», – говорится в тексте заявления.

Истцы требуют признать утверждение Гануса не соответствующим действительности, порочащим их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Заявление подписали 7 легкоатлетов и по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.

В легкой атлетике – допинг и безнадега. Путин торопит с возвращением, а РУСАДА за разгон всего руководства

Глава РУСАДА раскрылся у Познера. Хоть кто-то вменяемый в нашем спорте