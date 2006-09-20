«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон.
Клуб подчеркнул, что не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся.
Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – сказано в заявлении клуба, который опубликовал видео с лучшими моментами выступлений Мамаева.
Мамаев выступал за «Краснодар» с 2014 года.
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