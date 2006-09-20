Вадим Евсеев: «Мы победили, но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ со (1:0).

– За счет чего смогли победить сегодня?

– За счет игры, за счет самоотдачи. Как еще обыгрывать? Только так с любой командой.

– Как происходящее в первом тайме соответствовало тому, что вы ожидали до матча?

– Мы гол забили. Наигрывали всю неделю.

– Во втором тайме были ли какие-то тяжелые моменты? Вы много советовались с помощниками.

– Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Мы большую часть тайма оборонялись. Где-то помог вратарь, где-то повезло. Не было явных атак возле наших ворот.

– Спасибо большое. Поздравляем с победой.

– Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии! – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

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