Вадим Евсеев: «Мы победили, но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
– За счет чего смогли победить сегодня?
– За счет игры, за счет самоотдачи. Как еще обыгрывать? Только так с любой командой.
– Как происходящее в первом тайме соответствовало тому, что вы ожидали до матча?
– Мы гол забили. Наигрывали всю неделю.
– Во втором тайме были ли какие-то тяжелые моменты? Вы много советовались с помощниками.
– Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Мы большую часть тайма оборонялись. Где-то помог вратарь, где-то повезло. Не было явных атак возле наших ворот.
– Спасибо большое. Поздравляем с победой.
– Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии! – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».
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