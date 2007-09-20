Реклама 18+
Реклама 18+

«Спартак» проиграл «Уфе» (0:1) и опустился на 7-е место

Теги Спартак премьер-лига Россия Уфа Футбол

«Уфа» обыграла «Спартак» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

Уфимцы победили красно-белых благодаря автоголу Николая Рассказова. Команда Олега Кононова проиграла 4-й матч подряд.

После этого поражения «Спартак» опустился на 7-е место, уступая «Уфе» по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уфа – Спартак 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 17.30, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 13, автогол Рассказов.
УфаБеленов, Никитин, Табидзе, Пуцко, Сухов, Карп, Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Тилль (Вомбергар, 78), Круговой, Кротов (Бизяк, 65).
СпартакМаксименко, Кутепов, Жиго, Рассказов, Айртон, Шюррле (Мельгарехо, 81), Тил, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Бакаев, Понсе (Ларссон, 69).
Предупреждения:
Жиго (16), Тилль (26), Гулиев (33), Шюррле (72), Табидзе (74), Тил (79), Кутепов (86).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду

Реклама 18+

Опрос

Кононов будет тренером «Спартака» в следующей игре?

10030 голосов 68
  • Да
    50%
  • Нет
    50%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья