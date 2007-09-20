«Спартак» проиграл «Уфе» (0:1) и опустился на 7-е место

«Уфа» обыграла «Спартак» (1:0) в 10-м туре РПЛ.
Уфимцы победили красно-белых благодаря автоголу Николая Рассказова. Команда Олега Кононова проиграла 4-й матч подряд.
После этого поражения «Спартак» опустился на 7-е место, уступая «Уфе» по дополнительным показателям.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.30, «Нефтяник»
- Гол:
- 1:0 – 13, автогол Рассказов.
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Уфа –
Беленов, Никитин, Табидзе, Пуцко, Сухов, Карп, Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Тилль (Вомбергар, 78), Круговой, Кротов (Бизяк, 65).
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Спартак –
Максименко, Кутепов, Жиго, Рассказов, Айртон, Шюррле (Мельгарехо, 81), Тил, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Бакаев, Понсе (Ларссон, 69).
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