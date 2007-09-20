«Спартак» проиграл «Уфе» (0:1) и опустился на 7-е место

«Уфа» обыграла «Спартак» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

Уфимцы победили красно-белых благодаря автоголу Николая Рассказова. Команда Олега Кононова проиграла 4-й матч подряд.

После этого поражения «Спартак» опустился на 7-е место, уступая «Уфе» по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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