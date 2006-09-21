НХЛ. Выставочные матчи. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Нэшвиллом», 3 очка Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.
НХЛ
Выставочные матчи
Нью-Джерси – Рейнджерс – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 1 Хьюз (Холл)
2:0 – 12 Холл (Хьюз, Палмиери), ГБ
3:0 – 18 Коулмэн (Зэйджак)
3:1 – 24 Наместников (Бучневич, Хауден)
4:1 – 34 Маклеод (Суббан)
4:2 – 56 Хауден (Морроу, Кин), ГБ
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
0:1 – 16 Йернкрук (Бонино, Террис), ГБ
1:1 – 50 Волков (Верхаге, Ян), ГБ
2:1 – 60 Кучеров (Палат, Джонсон)
3:1 – 60 Кучеров (Палат), ПВ
Торонто – Баффало – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 10 Юнссон (Агостино, Мэттьюс), ГБ
2:0 – 33 Мэттьюс (Нюландер, Юнссон)
3:0 – 50 Рид (Сандин)
Детройт – Айлендерс – 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
1:0 – 8 Атанасиу (Филппула, Хироши)
1:1 – 25 Дев.Тэйвс (Брассар), ГБ
1:2 – 46 Брассар (Дурандо, Хо-Сэнг)
2:2 – 47 Манта (Бертуцци, Велено)
3:2 – 51 Гронек (Эрни, Хироши), ГБ
3:3 – 59 Бовилье (Вальстром, Пулок)
3:4 – 61 Бовилье (Нелсон, Дев.Тэйвс)
Виннипег – Сент-Луис – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 6 Костин (Блэйс)
0:2 – 13 Эдмундсон (Костин, Блэйс)
1:2 – 13 Элерс
2:2 – 27 Лаури (Элерс, Копп)
3:2 – 57 Г.Бурк (Летесту, Хейнола)
3:3 – 60 Перрон (Пулио, Блэйс)
3:4 – 62 Перрон (Баумистер, Костин)
Эдмонтон – Калгари – 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
1:0 – 3 Чейссон (Ларссон, Кейв)
1:1 – 8 Беннетт (Стоун, Баклунд)
1:2 – 14 Ломберг (Риналдо, Шилингтон)
2:2 – 35 Нюджент-Хопкинс, ГМ
3:2 – 38 Нюгард (Нерс, Драйзайтль)
4:2 – 45 Кэссиан (Бир, Ганье), ГБ
5:2 – 51 Драйзайтль (Ганье, Бир)
6:2 – 60 Ганье (Кэссиан, Нерс)