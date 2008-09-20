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Австрийская прокуратура сняла с Шипулина, Гараничева и Логинова обвинения в нарушении антидопинговых правил

Теги Кубок мира сборная России допинг СБР Антон Шипулин Владимир Драчев Евгений Гараничев Александр Логинов ТАСС Биатлон

Австрийская прокуратура сняла обвинения с российских биатлонистов Антона Шипулина, Евгения Гараничева и Александра Логинова. 

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. 

В декабре 2018 года в расположение сборной России прибыла полиция Австрии с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды, которые прибыли в Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира.

Спортсменам, тренерам, врачам и массажистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время последнего чемпионата мира, который проходил в Хохфильцене в феврале 2017 года. 

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты.

На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», – сказал Драчев.

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