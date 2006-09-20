❌РФС отказался регистрировать Кокорина

РФС отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина.

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года).

При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм-исключений регламентных документов РФС», – заявил представитель Комитета РФС по статусу игроков.

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