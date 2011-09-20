Сергей Семак: «Хочется поаплодировать футбольной власти за решение отказать в регистрации Кокорину»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал отказ РФС регистрировать нападающего .

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину заниматься его работой.

Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понеся аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей.

Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», – написал Семак в инстаграме.

Впоследствии он удалил пост и написал новый:

«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки».

❌РФС отказался регистрировать Кокорина

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