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Сергей Семак: «Хочется поаплодировать футбольной власти за решение отказать в регистрации Кокорину»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия РФС Александр Кокорин соцсети Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ РФС регистрировать нападающего Александра Кокорина.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину заниматься его работой.

Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понеся аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей.

Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», – написал Семак в инстаграме.

Впоследствии он удалил пост и написал новый:

«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки».

❌РФС отказался регистрировать Кокорина

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