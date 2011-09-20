Сергей Семак: «Хочется поаплодировать футбольной власти за решение отказать в регистрации Кокорину»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ РФС регистрировать нападающего Александра Кокорина.
«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину заниматься его работой.
Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понеся аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей.
Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», – написал Семак в инстаграме.
Впоследствии он удалил пост и написал новый:
«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки».
❌РФС отказался регистрировать Кокорина
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