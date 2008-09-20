Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину и извинился

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил пост с критикой решения РФС об отказе в регистрации нападающего Александра Кокорина и принес свои извинения.
«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки. На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять, по какой причине», – написал Семак.
Сегодня Комитет РФС по статусу игроков рассматривал заявление «Зенита» о регистрации Кокорина вне заявочного периода и отказал клубу из Санкт-Петербурга.
Сергей Семак: «Хочется поаплодировать футбольной власти за решение отказать в регистрации Кокорину»
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