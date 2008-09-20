Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину и извинился

Главный тренер Сергей Семак удалил пост с критикой решения РФС об отказе в регистрации нападающего и принес свои извинения.

«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки. На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять, по какой причине», – написал Семак.

Сегодня Комитет РФС по статусу игроков рассматривал заявление «Зенита» о регистрации Кокорина вне заявочного периода и отказал клубу из Санкт-Петербурга.

Сергей Семак: «Хочется поаплодировать футбольной власти за решение отказать в регистрации Кокорину»

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду