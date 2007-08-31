🐴ЦСКА купит Комличенко, «Зенит» подпишет защитника «Порту», Смоллинг в «Роме». Трансферный дайджест Sports.ru

1. ЦСКА подпишет Комличенко и заплатит за форварда сборной России 2,65 млн евро. А вот вингер «Эвертона» Болази во второй раз отказал армейцам. Ну и тьфу на тебя, Янник! Тем более что ЦСКА договорился об аренде хавбека «Васко да Гама» Лукаса Сантоса с правом выкупа за 3 млн евро.

2. «Зенит» арендует защитника «Порту» Осорио с обязательством выкупа. 25-летний игрок сборной Венесуэлы уже вылетел в Петербург. Россиянам также приписывают интерес к двум аргентинцам – к защитнику Сенеси и форварду Гайчу из «Сан-Лоренсо».

3. 🎬 «Неймар. Сага. Рассвет». Сперва «Барселона» и «ПСЖ» сошлись в том, что Неймар стоит 200 млн евро. Потом «Барса» отклонила контрпредложение «ПСЖ» включить Дембеле, Ракитича и Тодибо в сделку. Но отказ каталонцев – особая тактика в переговорах.

4. «Реал» купит Бруну Фернандеша за 70 млн евро, но оставит хавбека в «Спортинге» на сезон. Вот это поворот.

5. «Славия» не продавала хавбека Соучека в «Динамо» за 20 млн евро. Это что за новый Недвед?

6. «Рома» арендовала Смоллинга у «МЮ» за 3 млн евро. Клуб из Манчестера также продаст Дармиана в «Парму» за 1,5 млн евро, англичане брали воспитанника «Милана» за 18 млн.

7. Северокореец Хан Кван Сон перейдет в «Ювентус» за 5 млн евро.

8. «Наполи» согласовал контракт с Льоренте и не будет покупать Икарди. Аргентинца хочет арендовать «Атлетико».

9. «Барселона» отдала защитника Миранду в аренду «Шальке» на два года.

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Сергей Семак: «Нужно два года, четыре окна, чтобы более-менее создать команду, которая будет двигаться вперед»

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