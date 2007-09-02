«Краснодар» купил Сорокина и оставил в аренде в «Рубине»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин по завершении сезона перейдет в .

23-летний игрок заключил с краснодарской командой контракт на пять лет. Этот сезон он доиграет в Казани на правах аренды.

Ранее стало известно, что трансфер защитника обойдется «быкам» в 4 миллиона евро, которые будут выплачены несколькими траншами. получит процент с его возможной будущей продажи.

Сообщалось, что зарплату в период аренды ему будет платить «Краснодар». Согласно предварительным договоренностям, оклад Сорокина в «Краснодаре» составит около 40-50 млн рублей в год, тогда как в казанском клубе он зарабатывает порядка 20 млн.

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