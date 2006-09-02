🌴Мевля перешел в «Сочи». Теперь там 8 игроков «Зенита»

Защитник Миха Мевля перешел в «Сочи».

29-летний словенец стал восьмым игроком петербургской команды, перебравшимся в «Сочи». Контракт рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что новичок РПЛ готов заплатит за защитника 4 млн евро, а ему самому предложить те же условия по контракту, что и в «Зените».

31 августа 2017 года Мевля присоединился к «Зениту», провел за клуб 43 матча и забил 1 мяч. Вторую половину прошлого сезона он отыграл в «Ростове» на правах аренды.

В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча в РПЛ. Его статистику можно посмотреть здесь.

Фото: сайт «Сочи»

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