«Зенит» подписал Караваева из «Витесса» Слуцкого

Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешел в .

24-летний воспитанник ЦСКА подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 4 года.

Betting Insider сообщал, что «Зенит» заплатит за Караваева более 7 млн евро. Позже появилась информация, что футболист будет куплен за 8 млн евро.

В 57 играх за «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в чемпионате Голландии Караваев забил 2 гола, отдал 9 голевых передач и заработал 3 желтых карточки.

Караваев уже вызывался в сборную России в марте 2019 года, но не выходил на поле.

Ранее он играл в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту». Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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