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«Рома» арендовала Мхитаряна за 3 млн евро

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал трансферы фото Генрих Мхитарян Футбол

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян перешел в «Рому».

Римский клуб арендовал 30-летнего хавбека сборной Армении на один сезон за три миллиона евро.

Также лондонцы могут получить бонус в размере 100 тысяч евро в зависимости от выступлений футболиста.

Ранее стало известно, что Рома» будет платить игроку всю зарплату и сможет выкупить его за 15 млн евро.

Мхитарян перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года в рамках сделки по Алексису Санчесу.

В минувшем сезоне он провел в АПЛ 25 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевых передачи.

Фото: официальный сайт «Ромы»

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