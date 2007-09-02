«Рубин» арендовал Ташаева. «Спартак» будет платить 80% зарплаты

Полузащитник Александр Ташаев перешел в « .

25-летний футболист будет выступать до конца сезона в казанском клубе на правах аренды.

Ранее сообщалось, что аренда не будет включать право выкупа. По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» будет выплачивать 80% зарплаты Ташаева, которая составляет около 1,2 миллиона евро в год.

Ташаев перешел в «Спартак» из летом 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел в РПЛ 17 матчей и не отметился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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