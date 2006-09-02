«Сампдория» арендовала Ригони у «Зенита» с правом выкупа

Полузащитник Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории».

26-летний футболист арендован клубом из Генуи до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.

Итальянцы заявили, что у клуба есть право или обязательство выкупа игрока (вероятно, в зависимости от его результатов). В случае перехода на постоянной основе Ригони подпишет контракт до 30 июня 2023 года.

Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского летом 2017 года. В Италии он уже играл за «Аталанту» на правах аренды в первой части прошлого сезона.

За «Зенит» в общей сложности Ригони провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне РПЛ он провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. Статистику игрока можно изучить здесь.

Фото: сайт «Сампдории»

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