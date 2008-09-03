«ПСЖ» арендовал Икарди с правом выкупа за 70 млн евро

Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в .

26-летний форвард продлил контракт с «нерадзурри» до 2022 года и перебрался в парижскую команду на правах аренды.

В «ПСЖ» он будет зарабатывать восемь миллионов евро, еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. У французского клуба следующим летом будет возможность выкупить игрока за 70 миллионов евро.

Если же аргентинец по истечении срока аренды вернется в «Интер», в сезоне-2020/21 его зарплата составит 5 миллионов евро, а в сезоне-2021/22 – 7 миллионов.

Сегодня Икарди прибыл в расположение , прошел медосмотр и заключил контракт со своей новой командой.

По ходу прошлого сезона нападающий был временно отстранен и лишен капитанской повязки в «Интере». Он не входил в планы нового главного тренера Антонио Конте, клуб принял решение с ним расстаться.

Фото: официальный сайт «ПСЖ»

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