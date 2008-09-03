Комличенко не перейдет в ЦСКА. «Млада-Болеслав» отказался отпускать игрока в аренду

Российский нападающий остается в «Млада-Болеслав».

Переговоры о трансфере 24-летнего форварда вел , но в итоге сделка сорвалась.

Стороны на прошлой неделе согласовали трансфер игрока за 2,65 млн евро, однако затем условия поменялись.

ЦСКА хотел арендовать Комличенко, чешский клуб настаивал на полноценном трансфере.

Таким образом, футболист продолжит выступать за «Млада-Болеслав» как минимум до зимы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вместо Комличенко пытался уговорить вингера «Эвертона» Янника Болази.

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