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Комличенко не перейдет в ЦСКА. «Млада-Болеслав» отказался отпускать игрока в аренду

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

Российский нападающий Николай Комличенко остается в «Млада-Болеслав».

Переговоры о трансфере 24-летнего форварда вел ЦСКА, но в итоге сделка сорвалась.

Стороны на прошлой неделе согласовали трансфер игрока за 2,65 млн евро, однако затем условия поменялись.

ЦСКА хотел арендовать Комличенко, чешский клуб настаивал на полноценном трансфере.

Таким образом, футболист продолжит выступать за «Млада-Болеслав» как минимум до зимы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вместо Комличенко пытался уговорить вингера «Эвертона» Янника Болази.

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