Месси не сыграет в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика»

Нападающий «Барселоны» пропустил тренировку команды и не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против .

Информацию подтвердил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Мы не станет рисковать никем из наших игроков, особенно Лео», – сказал Вальверде.

32-летний игрок продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы правой ноги. Из-за повреждения он пропустил предсезонный тур «Барсы» по США.

Ожидается, что Месси сможет возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе.

Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» в США