У Демаркуса Казинса разрыв крестообразной связки

Центровой Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Казинс получил травму во время тренировки в Лас-Вегасе в понедельник, когда произошло столкновения колено в колено с другим игроком.

В январе 2018 года Казинс получил разрыв ахилла. Он вернулся в строй по ходу сезона-2018/19 в составе «Уорриорз», набирая 16,3 очка, 8,2 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

В межсезонье-2019 29-летний Казинс подписал с «Лейкерс» 1-летний контракт.

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