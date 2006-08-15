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    У Демаркуса Казинса разрыв крестообразной связки

    Теги травмы Лейкерс НБА Демаркус Казинс Баскетбол

    Центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

    Казинс получил травму во время тренировки в Лас-Вегасе в понедельник, когда произошло столкновения колено в колено с другим игроком.

    В январе 2018 года Казинс получил разрыв ахилла. Он вернулся в строй по ходу сезона-2018/19 в составе «Уорриорз», набирая 16,3 очка, 8,2 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

    В межсезонье-2019 29-летний Казинс подписал с «Лейкерс» 1-летний контракт.

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