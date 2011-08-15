Продюсер «Матч ТВ» Билан не согласовала показ игры в Порту за 50 тысяч евро. «Порту» не подписывал договор с каналом

Стали известны подробности конфликта «Матч ТВ» и «Порту» из-за прав на трансляцию матча португальского клуба с (2:3).

По информации «Бизнес Online», изначально «Краснодар» планировал показать первый матч на платформе Okko и обратился к ним с предложением выкупить права на показ за 7 тысяч евро, во столько же оценивается сам продакшн.

Те отказались, поэтому краснодарцы передали права на трансляцию на территории России «Матч ТВ» бесплатно, а для трансляции за границей пришлось выкупать права. Поэтому они решили заработать на продаже прав на домашний матч.

«Порту» потребовал у «Матча» 50 тысяч евро, что намного выше рыночной цены. Между сторонами, как сообщается, не было подписанного договора. Главный продюсер Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму и предложила 15 тысяч евро.

Билан настаивала на этом до последнего, посчитав, что если удовлетворить требования «Порту», то и другие клубы будут выставлять завышенные требования.

«Порту» не пошел на условия телеканала и отключил уже подготовленный телесигнал, после чего «Матч» вывел в эфир плашку о «не зависящих от телеканала причинах». На телеканале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше, поэтому большого резонанса произошедшее не вызовет.

Поскольку у клуба и телеканала не было подписанного договора, «Матч ТВ» не сможет обратиться в суд. Зато это может сделать «Порту», так как на последних минутах матча корреспондент Денис Левко и оператор вывели трансляцию игру в прямой эфир с камеры из-за ворот, что является нарушением авторских прав. Пока неизвестно, обратится ли португальский клуб в суд.

«Порту» и «Матч ТВ» объяснили, что все-таки случилось (есть скриншоты переписки и контракта). Кто-то точно врет