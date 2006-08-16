«Торино» против «Вулверхэмптона», «Страсбур» – «Айнтрахт» и другие пары раунда плей-офф ЛЕ

Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы.
«Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия)
«Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия)
«Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция)
«Арарат-Армения» (Армения) – «Дюделанж» (Люксембург)
«Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения)
«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция)
«Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь)
«Торино» (Италия) – «Вулверхэмптон» (Англия)
АЕК (Греция) – «Трабзонспор» (Турция)
«Легия» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия)
«Фейеноорд» (Голландия) – «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль)
«Стяуа» (Румыния) – «Витория Гимараеш» (Португалия)
«Гент» (Бельгия) – «Риека» (Хорватия)
ПСВ (Голландия) – «Аполлон» (Кипр)
«Эспаньол» (Испания) – «Заря» (Украина)
«Партизан» (Сербия) – «Мольде» (Норвегия)
«Брага» (Португалия) – «Спартак» (Россия)
«Мальме» (Швеция) – «Бней Иегуда» (Израиль)
«Страсбур» (Франция) – «Айнтрахт» (Германия)
АЗ (Голландия) – «Антверпен» (Бельгия)
Игры раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа.