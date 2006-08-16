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«Торино» против «Вулверхэмптона», «Страсбур» – «Айнтрахт» и другие пары раунда плей-офф ЛЕ

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Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы.

«Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия)

«Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия)

«Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция)

«Арарат-Армения» (Армения) – «Дюделанж» (Люксембург)

«Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения)

«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция)

«Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь)

«Торино» (Италия) – «Вулверхэмптон» (Англия)

АЕК (Греция) – «Трабзонспор» (Турция)

«Легия» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фейеноорд» (Голландия) – «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль)

«Стяуа» (Румыния) – «Витория Гимараеш» (Португалия)

«Гент» (Бельгия) – «Риека» (Хорватия)

ПСВ (Голландия) – «Аполлон» (Кипр)

«Эспаньол» (Испания) – «Заря» (Украина)

«Партизан» (Сербия) – «Мольде» (Норвегия)

«Брага» (Португалия) – «Спартак» (Россия)

«Мальме» (Швеция) – «Бней Иегуда» (Израиль)

«Страсбур» (Франция) – «Айнтрахт» (Германия)

АЗ (Голландия) – «Антверпен» (Бельгия)

Игры раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа. 

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