«Необходимость заключения договора вызывает у нас сомнения». Письмо биатлонистов в СБР о ситуации с контрактами

В июле члены сборной России по биатлону направили коллективное письмо руководству биатлонистов России (СБР), в котором изложили претензии относительно контрактов с организацией.

Перед началом сезона-2019/2020 СБР предложил членам сборной России заключить договор, регулирующий отношения между Союзом биатлонистов России и спортсменом.

«В указанном Договоре особо подчеркивается, что он не является трудовым контрактом, в связи с чем сама необходимость его заключения вызывает у нас сомнения.

Подавляющим большинством Спортсменов предложенный проект Договора подписан в редакции, предложенной СБР, но, несмотря на это, как у подписавших, так и у еще не подписавших предложенный Договор имеется ряд вопросов по его содержанию.

Пунктом 2.1.4 Договора устанавливается обязанность СБР обеспечить Спортсмена летней и зимней спортивной экипировкой, спортивным инвентарем, необходимым Спортсмену для участия в международных соревнованиях.

Вместе с тем отсутствует какая-либо конкретизация видов инвентаря, экипировки и их количественные и качественные характеристики.

Пунктом 2.1.1 устанавливается обязанность СБР организовать подготовку к участию (тренировочные мероприятия) и участие Спортсмена в международных соревнованиях. Однако, по состоянию на текущий момент, данный пункт со стороны СБР не соблюдается, происходят «срывы» запланированных тренировочных сборов.

Пунктом 2.4.3 закреплено право спортсмена на получение призовых выплат за результаты участия на международных соревнованиях в размере, установленном Приложением №1 к Договору. Вместе с тем Договором не предусмотрена обязанность СБР производить Спортсменам указанные выплаты, а также не регламентирован порядок и сроки осуществления данных выплат и ответственность СБР в случае их невыплаты.

Фактически в соответствии с условиями Договора Спортсмены лишены права на заключение личного спонсорского контракта и размещения на экипировке логотипа личного спонсора, поскольку данные действия спортсмена в обязательном порядке должны быть согласованы с СБР в соответствии с пунктом 2.4.2 Договора, а при наличии у СБР собственных действующих спонсорских договоров одобрение личного спонсорского контракта спортсмена выглядит «призрачным».

По нашему мнению, видится справедливым и целесообразным для соблюдения интересов всех сторон Договора определить количество мест на экипировке для размещения сведений о личных спонсорах спортсмена и спонсорах СБР соответственно, либо установить фиксированный размер выплат Спортсменам с денежных средств, перечисляемых спонсорами СБР в случае непринятия условий о выделении места на экипировке для личных спонсоров», – говорится в письме.

По информации Sports.ru, спортсмены готовят заявление о ситуации с контрактами.

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