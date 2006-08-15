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Сборная Италии может быть отстранена от Токио-2020 и лишена права проведения Игр-2026

Теги МОК НОК Италии Олимпиада-2020 Олимпиада-2026 Джованни Малаго Легкая атлетика

Сборная Италии может быть отстранена от Токио-2020 и лишена права проведения Игр-2026. Об этом сообщил президент национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.

В августе парламент Италии одобрил закон о реформе системы национального спорта. Этот документ передает правительству основные полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков. Это противоречит правилам Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что правительство не должно вмешиваться в работу НОК.

МОК может отстранить НОК Италии, а значит итальянские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде-2020 в Токио под своим флагом. Также МОК может лишить Италию права на проведение зимней Олимпиады 2026 года, которая должна пройти в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

«Я очень переживаю за будущее олимпийского спорта Италии. Над ним сгустились черные тучи. Последствия могут быть разрушительными», – сообщил Малаго.

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