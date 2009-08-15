Томас Цорн: «Игроки знают, что «Спартак» – большой клуб, их уговаривать не надо. Разговор с Тилом занял минут 40»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о приглашении в клуб , Гуса Тила и Йордана Ларссона.

– Главная сложность, когда зовете иностранца в «Спартак»? В чем основная проблема, чтобы пришел топ-иностранец?

– Я вообще проблем не вижу. Чемпионат России — один из лучших в Европе. Что есть? Англия, Германия, Франция, Италия, Испания. Потом Россия. Португалия поддавливает чуть-чуть, потом Россия.

Игроки знают, что «Спартак» – большой клуб, их уговаривать особенно не надо. Например, с Тилом разговор занял минут 40. Он пошел в клуб и сказал, что хочет в «Спартак». Я не вижу проблем.

– Как появился вариант с Шюррле? И как долго вы уговаривали его?

– Тоже не уговаривали. Мы никого не уговаривали. Я долго работал в Германии, у меня есть хорошие связи.

Ко мне обратился его агент в мае или июне, когда я только начал. Я ему сказал: пока пауза, мы должны сначала освоиться, посмотреть, что происходит в клубе.

На сборах в Австрии мы определились, что это наш вариант и мы его хотим. Встретились, договорились.

– В последние годы он очень много лечился. Почему вы уверены, что он выстрелит в ?

– Я уверен, что все позади. Там была цепочка событий, из-за которой он выбыл просто на долгое время. Мы связывались с «Фулхэмом», собрали много информации.

С кем ты общался из нашей команды — все скажут, что он профессионал: как он есть, как себя ведет, разговаривает, тренируется, как общается с тренером.

– По моей информации, Малкому сделали 7 млн евро в «Зените». Насколько меньше контракт Шюррле?

– Намного меньше, чем контракт в «Боруссии». Он пошел на колоссальное понижение.

– Йордан Ларссон. Почему именно он и ждете ли вы его легендарного папу на трибунах?

– Не связано было с отцом, что мы его взяли. Он лучший бомбардир Швеции, молодой игрок. Это наш профиль.

Я когда-то в интервью в начале лета сказал, что мы будем брать перспективных молодых игроков, усиливаться из Европы только футболистами, которые будут играть, помогать на поле.

У него хорошая статистика, он кандидат в сборную Швеции, – сказал Цорн в шоу «КраСава» в YouTube.

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