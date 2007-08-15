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Меган Рапино: «Нам должны платить, как и коллегам-мужчинам. Не думаю, что это нереально»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино Футбол

Капитан женской сборной США Меган Рапино поделилась мнением о равной оплате в мужском и женском футболе. 

«Мы всегда открыты для разговора [о равной оплате], если федерация готова. Мы можем выступать только за эту федерацию, а наша команда – единственная, которая у них есть. Так что мы вот так привязаны друг к другу.

Но в любой момент, если они готовы серьезно все обсудить, а не только на словах говорить о равной оплате, мы готовы к диалогу. 

Когда мы играем и выигрываем матч – или играем вничью, или проигрываем –  нам должны платить столько же, сколько и нашим коллегам-мужчинам. Я не думаю, что это нереально или необоснованно просить равенства», – сказала Рапино в эфире NBC.

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