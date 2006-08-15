«Порту»: «Наших подписей нет на документах, опубликованных «Матч ТВ». Они транслировали 10 минут матча незаконно»

Директор «Порту» по коммуникациям Франсишку Маркеш высказался о ситуации с трансляцией матча с (2:3) и конфликта с «Матч ТВ».

– Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.

– Однако представители «Матч ТВ» утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.

– Это было только предложение с их стороны.

– Но представители канала показали документы, где об этом говорится.

– А на них есть подписи от ФК ? Вы их видели? Их там нет.

– У вас уже есть какое-то решение относительно того, что «Матч ТВ» показывал последние 10 минут матча?

– Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.

– То есть вы будете подавать иск?

– Да, вероятнее всего, – сказал Маркеш.

«Порту» и «Матч ТВ» объяснили, что все-таки случилось (есть скриншоты переписки и контракта). Кто-то точно врет