«Порту»: «Наших подписей нет на документах, опубликованных «Матч ТВ». Они транслировали 10 минут матча незаконно»

Директор «Порту» по коммуникациям Франсишку Маркеш высказался о ситуации с трансляцией матча с «Краснодаром» (2:3) и конфликта с «Матч ТВ».
– Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.
– Однако представители «Матч ТВ» утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.
– Это было только предложение с их стороны.
– Но представители канала показали документы, где об этом говорится.
– А на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет.
– У вас уже есть какое-то решение относительно того, что «Матч ТВ» показывал последние 10 минут матча?
– Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.
– То есть вы будете подавать иск?
– Да, вероятнее всего, – сказал Маркеш.
«Порту» и «Матч ТВ» объяснили, что все-таки случилось (есть скриншоты переписки и контракта). Кто-то точно врет