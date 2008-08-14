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«Матч ТВ» предоставил фото документов о договоренности с «Порту». Стоимость прав на игру была 50 тысяч евро

Теги высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия Лига чемпионов телевидение Краснодар Матч ТВ Гавриил Гордеев Футбол

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал отмену трансляции матча «Порту» с «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ». 

«Изначально «Порту» настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса «Матч ТВ» выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре.

В этом же договоре было прописано условие о том, что «Матч ТВ» должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано.

Вместе с этим, «Порту» предоставил «Матч ТВ» все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона «Драгау». Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован.

Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса, мы предлагали «Порту» различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», – заявил Гордеев.

В доказательство своих слов «Матч ТВ» предоставил фото документов.

 

Фото: «Матч ТВ»

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