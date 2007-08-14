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Журналист El Pais: «Зидан в шаге от отставки из-за того, что «Реал» не купил Погба»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Флорентино Перес Поль Погба Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Срыв этого трансфера может привести к ухода француза со своего поста, утверждает журналист El Pais Диего Торрес, освещающий жизнь клуба.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в «Реал», и теперь он выглядит неважно.

Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом.

Для Зидана его проект и Погба – почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.

Зидан вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», – сказал Торрес The Independent.

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