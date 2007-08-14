Журналист El Pais: «Зидан в шаге от отставки из-за того, что «Реал» не купил Погба»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника Поля Погба.

Срыв этого трансфера может привести к ухода француза со своего поста, утверждает журналист El Pais Диего Торрес, освещающий жизнь клуба.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в , и теперь он выглядит неважно.

Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом.

Для Зидана его проект и Погба – почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.

Зидан вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», – сказал Торрес The Independent.