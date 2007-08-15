Клопп выиграл 2-й трофей с «Ливерпулем»

В матче за Суперкубок УЕФА победил «Челси» (2:2, по пенальти – 5:4).

«Ливерпуль» в четвертый раз в истории взял трофей (1977, 2001, 2005, 2019).

Тренер Юрген Клоп выиграл с «Ливерпулем» второй трофей за четыре года после победы в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

В карьере 52-летнего немца это седьмой титул. С дортмундской «Боруссией» он по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также однажды брал Кубок Германии.

Клопп провел сегодня 800-й матч в тренерской карьере.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Ливерпуль» – «Челси».