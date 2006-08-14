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«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч за оскорбление судьи по громкой связи в матче со «Спартаком»

Теги Спартак Рашид Рахимов премьер-лига Россия происшествия судьи болельщики Ахмат КДК РФС Ахмат-Арена Магомед Даудов Артур Григорьянц Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес санкции по итогам матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

«В рапорте было отражено: болельщики «Ахмата» кидали бутылки на поле, тренер [Рашид Рахимов] покидал техническую зону. [Президент клуба] Даудов находился в технической зоне на 77-й минуте, по микрофону крикнули «судья – козел». Фанаты «Спартака» использовали мат.

Громкая связь – нарушение пункта 10.8 регламента. В регламенте написано: «Когда по оборудованию системы оповещения зрителей звучит поддержка команды, а также выкрики, призывы и лозунги…». В данном случае был выкрик с отягчающими обстоятельствами, выкрик оскорбительный, он оскорблял судью. Штраф здесь более серьезный – 150 тысяч рублей.

Даудов находился в технической зоне. Президент клуба не внесен в заявку, он не участник соревнований и не умеет права там находиться. По 92-й статье «Ахмат» отшрафовали на 15 тысяч.

За бросание на поле – штраф 50 тысяч. Рахимов за выходы из технической зоны оштрафован на 20 тысяч. «Спартак» за мат оштрафован на 40 тысяч», – сообщил руководитель КДК Артур Григорьянц.

Главным арбитром матча был Алексей Сухой.

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